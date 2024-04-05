Про це заявив глава МЗС Нової Зеландії Вінстон Пітерс, повідомляє Reuters.

«Нова Зеландія віддана співпраці з партнерами по НАТО для внесення вкладу в колективну безпеку, наприклад, через нашу підтримку оборони України», – заявив Петерс після участі у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 3-4 квітня.

За його словами, результат війни в Україні вплине на глобальну безпеку, і саме тому «Нова Зеландія має бути готова зробити свій внесок».

«Ми розраховуємо укласти це партнерство у найближчі місяці, погодивши конкретні галузі співпраці», – додав глава МЗС.

Далі після зустрічі Пітерс вирушить до Сполучених Штатів і, як очікується, зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем, щоб обговорити основні глобальні та регіональні проблеми безпеки.

Веллінгтон підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Так, 2022 року Нова Зеландія вирішила приєднатися до навчання українських військових у Британії.