Це виходить з декларацій Лещенка, що він подав 31 березня 2024 року.

Акціонерне товариство “Укрзалізниця” у 2023 році, як порівняти з 2022 роком, збільшило виплати члену своєї наглядової ради Сергію Лещенку на 6% — з 230,7 тис. гривень до 244,1 тис. гривень на місяць.

У 2021 році Лещенко на посаді члена наглядової ради “Укрзалізниці” отримував зарплату в середньому близько 331 тисячі гривень на місяць.

У 2023 році він задекларував отримання 2,93 мільйони гривень заробітної плати в “Укрзалізниці”, у 2022 році — 2,768 мільони та у 2021 році — 3,973 мільйони

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів призначив Лещенка членом наглядової ради “Укрзалізниці” 18 грудня 2019 року.

У 2020 році наглядова рада “Укрзалізниці” призначила Лещенка головою комітету з питань комплаєнсу та антикорупції.

Наприкінці вересня 2021 року його повноваження в наглядовій раді були припинені.

При цьому наприкінці грудня 2021 року уряд знов призначив Лещенка членом наглядової ради “Укрзалізниці”, а у лютому 2022 року його обрали заступником голови наглядової ради компанії.