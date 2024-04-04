Колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського заявив, що виступає за "дружбу" між Росією та Україною.

Про це співзасновник “95 Кварталу” та колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Борис Шефір заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Шефір розповів, що в Україну не планує повертатися до кінця війни, співпрацю із “Кварталом” довелося припинити, а ще поскаржився, що Зеленський не відповідає на його дзвінки і “робить трохи не те, що мені подобається”.

Також Шефір заявив, що його не влаштовує, як в Україні поводяться з російською культурою (йдеться про дерусифікацію та декомунізацію – ред.), руйнують пам’ятники Пушкіну та іншим російським діячам. Крім того, повномасштабне вторгнення Росії в Україну назвав війною Путіна.

“Ну, от, ви бачите, я розмовляю російською. Я люблю російську мову, російську культуру… Я не можу дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні. Для мене це дурість. Якби я був поруч [із Зеленським], я сказав би: “Давай це діло згортати і давай дружити”. Але там зовсім інші установки“, – висловився Шефір.

Він додав, що “було б прекрасно” знову “подружитися” з Росією.

“Взагалі, потрібно дружити з усіма, і з Росією в тому числі. Путін – не вічний, він здохне – і прийдуть нормальні люди. Ну, ми ж усе життя жили разом. Ну, я принаймні. Я все життя прожив в Радянському Союзі. І ми прекрасно уживалися”, – зазначив співзасновник “Кварталу”.

Колишній перший помічник президента України Володимира Зеленського і співзасновник “Кварталу 95” Сергій Шефір заявив, що не згоден з позицією брата Бориса Шефіра.

“Росія і персонально Путін повинні понести відповідальність за злочини, скоєні проти українців. Україні потрібен мир. І формула цього миру чітко висловлена Володимиром Зеленським. Його дії як президента України, які він робить для нашої перемоги, я підтримую як громадянин і друг“, – висловився Сергій Шефір.