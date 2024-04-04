Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, співробітники якої і викрили водія, поліція Києва та Київська міська прокуратура.

Як розповіли правоохоронці, 23-річного мешканця Рівненщини зупинили при в’їзді до Києва на блокпосту. Коли машину оглядали, вони знайшли 9 плямистих оленів, на перевезення яких чоловік не мав дозволу та жодних документів. Одна тварина була мертвою. Зі слів водія, які наводить Київська міська прокуратура, тварин він перевозив на замовлення знайомого підприємця з Сумської області на ферму на Рівненщині.