Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, співробітники якої і викрили водія, поліція Києва та Київська міська прокуратура.
Як розповіли правоохоронці, 23-річного мешканця Рівненщини зупинили при в’їзді до Києва на блокпосту. Коли машину оглядали, вони знайшли 9 плямистих оленів, на перевезення яких чоловік не мав дозволу та жодних документів. Одна тварина була мертвою. Зі слів водія, які наводить Київська міська прокуратура, тварин він перевозив на замовлення знайомого підприємця з Сумської області на ферму на Рівненщині.
Слідчі вилучили тварин та передали їх спеціалістам зоопарку. Мервтого оленя відправили на проведення експертизи, щоб з’ясувати причини смерті.
Перевізника правоохоронці затримали та розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.
Врішується питання щодо оголошення затриманому про підозру. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до трьох років.