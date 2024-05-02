Вона зробила це під час брифінгу.
Вона підкреслила, що Сполучені Штати не мають підтверджених фактів безпосередньої участі громадян Північної Кореї у війні на території України, проте наголосила, що КНДР може підтримати Росію в конфлікті.
“Ми стурбовані поглибленням відносин між КНДР, Росією й Іраном, що підживлюють РФ на полі бою в Україні, оскільки вона продовжує вести незаконну війну та вбивати багатьох невинних українських цивільних”, — сказала вона.
США відстежують ситуацію та зміцнюють співпрацю з союзниками в регіоні, надають Україні військову допомогу та застосовують санкції проти тих, хто допомагає Росії в цьому конфлікті.
“Але ми точно знаємо, що КНДР готова підтримати Росію в її війні проти України, і це одна з країн, яка підтримує Росію разом з Іраном”, — сказала вона.
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