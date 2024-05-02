Заступник речника Міноборони США, Сабріна Сінгх, висловила стурбованість щодо зміцнення відносин між Північною Кореєю, Росією та Іраном, особливо у контексті конфлікту в Україні.

Вона зробила це під час брифінгу.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати не мають підтверджених фактів безпосередньої участі громадян Північної Кореї у війні на території України, проте наголосила, що КНДР може підтримати Росію в конфлікті.

“Ми стурбовані поглибленням відносин між КНДР, Росією й Іраном, що підживлюють РФ на полі бою в Україні, оскільки вона продовжує вести незаконну війну та вбивати багатьох невинних українських цивільних”, — сказала вона.

США відстежують ситуацію та зміцнюють співпрацю з союзниками в регіоні, надають Україні військову допомогу та застосовують санкції проти тих, хто допомагає Росії в цьому конфлікті.

“Але ми точно знаємо, що КНДР готова підтримати Росію в її війні проти України, і це одна з країн, яка підтримує Росію разом з Іраном”, — сказала вона.