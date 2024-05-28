Наступ Росії – це наслідок зволікань і нерішучості Заходу, тому партнерам варто зняти обмеження на застосування Україною зброї, яку вони їй надають.



Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв’ю CNN.

«Те, що ми бачимо, – наслідок нашої неспроможності надати Україні зброю та накладання обмежень на те, як Україна може її застосовувати – для ударів по території Росії. Ми говоримо не про цивільних, а про легітимні військові цілі», – розповів політик.

Рінкевичс погоджується зі словами генерального секретаря НАТО про те, що настав час переглянути обмеження щодо застосування Україною західної зброї.

«На мою думку, немає жодної прагматичної раціональної причини не дозволяти Україні застосовувати надану зброю проти Росії у той спосіб, який буде найефективнішим. Оцінки, що Росія у відповідь може розпочати якусь ескалацію, ґрунтуються на не дуже чітких оцінках реальної ситуації. Чому? Тому що Росія вже розпочала ескалацію», – вважає президент Латвії.

Він нагадав, що Латвія не накладає жодних обмежень на застосування зброї, яку надає Україні. А загалом подібні рішення приймає кожна окрема країна, а не НАТО загалом.