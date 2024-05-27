

Спецоперація відбулася 26 травня.

Про це із посиланням на джерела повідомляє УП.

«Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе», – повідомив співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше російські пабліки повідомляли про падіння безпілотника під Орськом, ціллю якого ймовірно міг бути військовий об’єкт.

Російська армія використовує «Воронеж М» для раннього попередження про атаки балістичними та крилатими ракетами, а також сигналізує про виявлення різних космічних об’єктів.

РЛС працює у метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 км.

Напередодні, 23 травня безпілотники атакували російську станцію радіо «Воронеж-ДМ». у Краснодарському краї, а 19 травня дрони Служби безпеки України атакували військовий аеродром «Кущовськ» та Слов’янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.