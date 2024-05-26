Супутниковий знімок, опублікований Maxar Technologies, показує винищувач МіГ-29 на авіабазі Бельбек поблизу Севастополя, Крим, 16 травня 2024 року 

Таку думку висловили опитані газетою Le Monde експерти. 

“Росіяни використовують свої можливості спостереження в Криму, щоб дізнаватися, що відбувається в західній Україні.

Дуже важливо зламати ці інструменти, щоб росіяни не побачили прибуття F-16 у реальному часі, що дало б їм змогу відреагувати”, – цитує газета експерта з міжнародних ризиків Стефана Одрана.

Зазначається, що обстріли не призводять до підсилення дефіциту боєприпасів української армії на фронті.

Це пояснюється тим, що дрони великої дальності та крилаті ракети SCALP/Storm Shadow, які використовуються для цієї мети, не призначені для фронтових операцій.

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