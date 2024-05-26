Українські обстріли на Крим мають кілька цілей. По-перше, вони спрямовані на відтягування флоту Росії подалі від західної частини Чорного моря та запобігання загрози для судноплавства. Крім того, ці обстріли можуть вплинути на логістику та активність російської армії. Найважливішою метою є створення безпечних умов для прибуття винищувачів F-16, які очікуються на початку літа.

Таку думку висловили опитані газетою Le Monde експерти.

“Росіяни використовують свої можливості спостереження в Криму, щоб дізнаватися, що відбувається в західній Україні. Дуже важливо зламати ці інструменти, щоб росіяни не побачили прибуття F-16 у реальному часі, що дало б їм змогу відреагувати”, – цитує газета експерта з міжнародних ризиків Стефана Одрана.

Зазначається, що обстріли не призводять до підсилення дефіциту боєприпасів української армії на фронті.

Це пояснюється тим, що дрони великої дальності та крилаті ракети SCALP/Storm Shadow, які використовуються для цієї мети, не призначені для фронтових операцій.