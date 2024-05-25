Про це повідомила пресслужба МКІП на сайті міністерства.

«Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від сьогодні, 24 травня, генеральним директором Національного інформаційного агентства Укрінформ призначено Сергія Череватого», — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що 23 травня, президент Зеленський підписав наказ про те, що керівником Укрінформу на час воєнного стану має бути військовий.

Сергій Череватий розповів, що його офіційно представлять на новій посаді у понеділок, 27 травня.

Череватий є фахівцем зі стратегічних комунікацій та кандидатом політичних наук. Він раніше організував Інформаційний штаб у Києві та працював речником Східного угруповання військ Збройних сил України.

Зараз він призначений начальником кафедри військової журналістики у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також раніше генеральний директор «Укрінформу» Олексій Мацука оголосив про завершення своєї роботи у агентстві. Він посідав посаду генерального директора з листопада 2023 року.