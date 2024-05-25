Про це у Телеграмі повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».
“Сьогодні, воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу”, — йдеться у повідомленні.
Це вже восьмий російський літак, який зенітники збили у травні.
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