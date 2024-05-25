У середньому за добу Держприкордонслужба відмовляє у виїзді близько 200 особам, які не мають достатніх підстав для перетину кордону.

Про це в ефірі марафону «Єдині новини» повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Суттєвої кількості збільшення відмов у виїзді за кордони чоловікам немає. В середньому ми відмовляємо за добу близько 200 особам, які не підпадають під категорію пропуску, або не мають підстав для пропуску через кордон», – розповів Демченко.

Як він зазначив, правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 60 років кардинально не змінилися з моменту набрання чинності закону про мобілізацію.

«З 18 травня у окремих категорій громадян додатково ми перевіряємо наявність військово-облікового документа з відповідними відмітками. Для інших категорій громадян правила не змінилися. Вимоги щодо наявності військово-облікового документа стосуються заброньованих осіб, тих, хто відповідно до висновків військово-лікарської комісії не придатний для військової служби, це стосується й чоловіків, на утриманні яких є троє та більше дітей до 18 років, або ж хто самостійно виховує дитину, чи ті, у кого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу за одним з видів військової служби, та інші категорії осіб, які підпадають під 23 статтю щодо відстрочки від призову відповідно до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», – розповів Демченко

Хоча збільшення спроб нелегального перетину кордону не зафіксовано після введення цього закону, але такі випадки все ще відбуваються щоденно.

«Прикордонники на різних ділянках кордону продовжують затримувати порушників державного кордону, які намагаються у нелегальний спосіб залишити межі України. Більшість таких спроб відбувається на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, але є випадки, коли особи намагаються використовувати підробні документи, слідуючи через пункти пропуску, або ж мають при собі недійсні документи, чи намагаються підкупити представників ДПСУ», – заявив Демченко.

Нагадаємо, що з 18 травня набрав чинності закон, який вносить зміни до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Тепер інспектори Державної прикордонної служби будуть перевіряти наявність військово-облікового документа у певних категорій громадян у пунктах пропуску.