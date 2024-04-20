За останні два місяці російські сили знищили п'ять із 31 танка M1 Abrams американського виробництва, які Пентагон відправив в Україну минулої осені. Принаймні ще три були значно пошкоджені після того, як танки були відправлені на лінію фронту на початку цього року.

Про це розповів високопоставлений чиновник США, пише New York Times.

Група Oryx повідомляє про знищення щонайменше 30 німецьких танків Leopard, які були надані Україні європейськими партнерами. Однак танк Abrams багато хто вважає одним із найпотужніших у світі.

“Те, що його легше знищити безпілотниками, ніж деякі чиновники та експерти спочатку припускали, показує, що “ще один спосіб конфлікту в Україні змінює саму природу сучасної війни”, — говорить один із військових експертів.

Видання зазначає, що попри всю міць, оборону танків можна пробити, оскільки вона має декілька слабких місць. На початку війни в Україні широко використовувалися протитанкові керовані ракети, які влучали у ціль з 90% точністю. Однак безпілотники, які зараз використовуються проти танків в Україні, ще більш точні й можуть бути спрямовані на ураження танків у найбільш вразливих місцях. Крім того, безпілотники часто використовуються для “добивання” танків, які були підбиті, але їх ще можна витягнути з поля бою та полагодити.

“Залежно від розміру і технологічної складності безпілотники можуть коштувати всього 500 доларів — незначна сума для знищення танка “Abrams” вартістю 10 мільйонів доларів”, — пише NYT.

Маркус Рейснер, австрійський військовий інструктор, який уважно стежить за тим, як зброя використовується і втрачається під час війни припустив, що Україна настільки відчайдушно потребує протиповітряної оборони, що позбавляє танки повного захисту, надсилаючи гепарди або іншу зенітну зброю малої дальності, яка традиційно розгорталася на лінії фронту, щоб натомість захистити міста та критичну інфраструктуру.