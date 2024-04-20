Це буде виробництво повністю британського танка за останні 22 роки.

Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс.

За словами міністра, наразі на виробництві тривають передові модернізації, які допоможуть зробити танк Challenger 3 “найбільш смертоносним”.

“Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії армії Великої Британії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту країни”, — написав Шаппс.

Додамо, що танк Challenger 3 є модернізованою версією танка Challenger 2.

Повідомляється, що Challenger 3 озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1 завдовжки 55 калібрів, яка може вести вогонь більшістю снарядів НАТО. Німецька гармата, встановлена в Challenger 3, має вищу початкову швидкість снаряда та більшу пробивну здатність, ніж Challenger.

Постачання перших танків планувалося у 2027 році, але через війну в Україні міноборони Британії вирішило прискорити цей процес і мати перші танки вже у наступному році.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Велика Британія передала Збройним Силам України роту із 14 Challenger 2.