Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс.
За словами міністра, наразі на виробництві тривають передові модернізації, які допоможуть зробити танк Challenger 3 “найбільш смертоносним”.
“Зараз у Телфорді проводяться передові модернізації, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії армії Великої Британії, даючи нашим солдатам вогневу міць, необхідну для захисту країни”, — написав Шаппс.
Додамо, що танк Challenger 3 є модернізованою версією танка Challenger 2.
Повідомляється, що Challenger 3 озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1 завдовжки 55 калібрів, яка може вести вогонь більшістю снарядів НАТО. Німецька гармата, встановлена в Challenger 3, має вищу початкову швидкість снаряда та більшу пробивну здатність, ніж Challenger.
Постачання перших танків планувалося у 2027 році, але через війну в Україні міноборони Британії вирішило прискорити цей процес і мати перші танки вже у наступному році.
Нагадаємо, у квітні 2023 року Велика Британія передала Збройним Силам України роту із 14 Challenger 2.
- До коаліції бронетехніки для України входять 15 країн
- Кращий ніж “Шахед”, конкурент західним далекобійним ракетам: український БПЛА “Лютий” перевертає світове оборонне виробництво
- Жителі Словаччини зібрали понад два мільйони євро на закупівлю боєприпасів для України, наперекір владі