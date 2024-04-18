Про це пише Укрінформ.
Мішель зробив заяву, що військова допомога Україні — це “не питання місяців, це питання днів і тижнів”.
Президент Євроради підкреслив: ЄС зміг підвищити промисловий потенціал у сфері виробництва зброї, проте “цього недостатньо”, особливо щодо систем протиповітряної оборони.
Чиновник закликає країни блоку до принципу “менше слів — більше ППО та боєприпасів”, а також хоче, щоб ЄС виконував свої обіцянки.
Мішель також відзначив важливість підтримки Формули миру перед літнім самітом у Швейцарії.
Він вірить, що ця зустріч допоможе залучити міжнародне співтовариство, особливо країни Глобального півдня.
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