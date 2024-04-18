За підсумками першого дня саміту у Брюсселі президент Європейської Ради Шарль Мішель розповів пресі, що ЄС не буде зволікати із наданням зброї для України.

Про це пише Укрінформ.

Мішель зробив заяву, що військова допомога Україні — це “не питання місяців, це питання днів і тижнів”.

Президент Євроради підкреслив: ЄС зміг підвищити промисловий потенціал у сфері виробництва зброї, проте “цього недостатньо”, особливо щодо систем протиповітряної оборони.

Чиновник закликає країни блоку до принципу “менше слів — більше ППО та боєприпасів”, а також хоче, щоб ЄС виконував свої обіцянки.

Мішель також відзначив важливість підтримки Формули миру перед літнім самітом у Швейцарії.

Він вірить, що ця зустріч допоможе залучити міжнародне співтовариство, особливо країни Глобального півдня.