Про це пише The New York Times.

У виданні нагадали, що на момент повномасштабного вторгнення Росії, Україна мала одну таку установку. І вона здатна стріляти снарядами калібру НАТО.

“Зараз українська збройна промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем “Богдана” щомісяця, і хоча офіційні особи не скажуть, скільки вони загалом виготовили, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні“, – йдеться у матеріалі.

Водночас Росія вже вчетверо збільшує виробництво зброї в цілодобових операціях.

Видання також ознайомилося із документами українського уряду, у яких йдеться, що за останній рік українські оборонні підприємства побудували втричі більше бронетехніки, ніж вони виготовляли до війни, і в чотири рази збільшили виробництво протитанкових ракет.

Також зазначається, що деяку зброю в Україні виробляти важче, ніж іншу. Зокрема це стосується 155-міліметрових артилерійських снарядів, які так необхідні на полі бою, “але залежать від імпортної сировини та ліцензійних прав від західних виробників або урядів”. Українське виробництво 155-мм снарядів “на підході”, посилається NYT на слова міністра стратегічних питань промисловості України Олександра Камишіна.