Про це пише The New York Times.
У виданні нагадали, що на момент повномасштабного вторгнення Росії, Україна мала одну таку установку. І вона здатна стріляти снарядами калібру НАТО.
“Зараз українська збройна промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем “Богдана” щомісяця, і хоча офіційні особи не скажуть, скільки вони загалом виготовили, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні“, – йдеться у матеріалі.
Водночас Росія вже вчетверо збільшує виробництво зброї в цілодобових операціях.
Видання також ознайомилося із документами українського уряду, у яких йдеться, що за останній рік українські оборонні підприємства побудували втричі більше бронетехніки, ніж вони виготовляли до війни, і в чотири рази збільшили виробництво протитанкових ракет.
Також зазначається, що деяку зброю в Україні виробляти важче, ніж іншу. Зокрема це стосується 155-міліметрових артилерійських снарядів, які так необхідні на полі бою, “але залежать від імпортної сировини та ліцензійних прав від західних виробників або урядів”. Українське виробництво 155-мм снарядів “на підході”, посилається NYT на слова міністра стратегічних питань промисловості України Олександра Камишіна.
- Зараз у Росії залишається близько 950 високоточних ракет, — ГУР.
- Існує проблема обходу санкцій і Росія отримує підтримку від третіх країн, — посол Італії в Україні.
- Артилерійські боєприпаси для України: Німеччина виділить 576 млн євро.