Про це Олександр Півненко повідомив у Telegram-каналі.

Командир Нацгвардії та керівники відповідних підрозділів обговорили ситуацію в регіоні, акцентуючи увагу на своєчасному отриманні всіх необхідних даних про обстановку в області, співпрацю з іншими складовими Збройних Сил України, забезпечення зв’язку, логістики та системи управління.

“Одним із завдань, робота над яким буде продовжуватись і надалі – це фортифікаційне облаштування позицій, захисних споруд, зокрема на ділянках відповідальності та на прикордонні”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно було опубліковане відео про лінію оборони на Харківщині, яка в реальності не відповідала тому, як про неї писали. На Сумщині “зуби дракона”, призначені для будівництва оборонних ліній, були звалені на узбіччя.

Раніше Президент України запевнив, що ситуація на найгарячіших напрямках Донеччини та Харківщини складна, але контрольована. Наразі Харківський напрямок підсилений, і українські воїни знищують окупантів.