Попри те, що про лінію оборони на Харківщині називають "потужною", українські бійці бачать зовсім іншу реальність.

Ігор Мосійчук розмістив відео на сторінці в Facebook, де військовий показує “зуби дракона”.

Ігор Мосійчук, народний депутат України, колишній заступник командира добровольчого батальйону “Азов”, показав як насправді виглядає оборона на Харківському напрямку.

Також Мосійчук коментує лінію оборони на Сумщині.

“На Сумщині “зуби дракона”, призначені для будівництва оборонних ліній, звалені на узбіччя”, – пише народний депутат.

Розвивається дискусія, що з важким наступом на Харківщину військові не очікували, що на Сумщині буде подібне.

“Саме ми потім в екстреному режимі латаємо дірки в обороні, які нащупує противник, намагаємось заставити противника відмовитись від своїх планів, втрачаємо своїх побратимів”, – коментує військовий.

Раніше Президент України запевнив, що ситуація на найгарячіших напрямках Донеччини та Харківщини складна, але контрольована. Наразі Харківський напрямок підсилений, і українські воїни знищують окупантів.