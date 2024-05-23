Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що прохання України країн НАТО збивати російські ракети є питанням і потребує додаткових обговорень.

Про це сказав речник МЗС Польщі Павел Вронський, пише RMF FM.

Міністр закордонних справ України, Вронський, підтвердив цю інформацію та зауважив, що потенційне збиття ракет з іншої території має багато аспектів, які потрібно уважно обговорити.

“Українська сторона висуває таку вимогу, щоб польські військові, польська протиповітряна оборона збивали ракети, які пролітають над українською територією”, – сказав Вронський.

Він зазначив, що це питання для дискусії, і додав, що потенційне збиття ракет пов’язане з низкою передумов.

“Наприклад, технічні, що стосуються дальності дії цих ракет, а також юридичні питання. Що буде, якщо уламки такої ракети знищать чиєсь майно або спричинять чиюсь смерть, адже, зрештою, ця ракета не розчиниться у повітрі”, – сказав він.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба, глава МЗС України, раніше розповів про прохання союзників НАТО допомагати в збиванні російських ракет, що загрожують Україні, та навіть згадав можливі альтернативні варіанти, якщо це не вдасться здійснити.

Зокрема президент Зеленський підкреслив, що держави НАТО можуть виконати цю роль збивання ракет, що нападають на Україну.