Протягом дня противник розпочав військові дії у прикордонних селах Глибоке та Стариця на харківському напрямку. Незважаючи на спроби ворога, села не були повністю захоплені, і зараз відбуваються бої між піхотою сторін.

Про це пише Юрій Бутусов, український журналіст.

Ворожі сили намагаються просунутись до села Липці, але до нього їм так і не вдалося дістатися.

Зазначається, що на напрямку Вовчанська противник здійснив наступ на околиці міста та на Вовчанський мʼясокомбінат. Незважаючи на це, місто залишається практично під контролем українських сил, які не дозволили противнику просунутись глибше. Наші артилерія та дрони діють ефективно під Вовчанськом, завдаючи значних втрат противнику.

Російські війська 12 травня спробували атакувати під Вовчанськом кількома танками з мінними тралами, але їх атака була відбита.

Практично на всіх напрямках росіяни 12 травня намагалися рухатись вперед, але наші війська зустріли їх зі спротивом, і тепер противник змушений проводити штурми, додали в виданні, зазначив журналіст.

У зв’язку з ущільненням наших оборонних ліній та необхідністю атакувати важливі точки, які перешкоджають подальшому наступу, російські сили втратили можливість маневрувати. Видання зазначає, що і тепер їх втрати різко зросли.

“У перший день наступу через певні проблеми змінено командування ОТУ “Харків”. Новий командувач – людина з досвідом та компетенцією. Керованість та обізнаність покращуються, але не так швидко, як би хотілось. Управління та організація на вищому рівні – це наша першочергова та ключова проблема”, — йдеться в матеріалі.

Щодо боєприпасів, наші війська мають достатнє забезпечення артилерійськими снарядами.

Проте існують проблеми з низькою комплектністю деяких частин, але ворог не має значної переваги у чисельності.

Зокрема зазначили, що усі укріплення спрямовані на харківський напрямок, проте ворог ще не дістався до цих позицій. На жаль, основні бої відбуваються в місцях, де укріплення відсутні, і зараз необхідно поспішно їх будувати. Це викликає нерозуміння у військових, оскільки укріплення не розташовані тактично вигідно, і доводиться самостійно облаштовувати позиції.

“На напрямку Вовчанська – місто до оборони не підготовлено. Поки що без деталей, але для ворога це не секрет, оскільки місцеві мешканці не відселені, а дрони противника часто роблять обльоти”, — додав Бутусов.

Зокрема, щодо дій наших військ, зазначає Цензор, досвідчені командири та підрозділи присутні, і організація оборони, визначення переднього краю та взаємодія поступово покращуються. Хоча хаос на широкому фронті ще не подолано повністю, ситуація поступово виправляється.

Обстановка залишається складною, адже російські війська мають ініціативу завдяки загальній чисельній перевазі та планованим діям на широкому фронті. Проте на даний момент немає передумов для прориву нашого фронту, зазначається.

Зокрема вказується, що, прогнозуючи дії противника на наступний день, очікується, що росіяни намагатимуться просунутись у зону житлової забудови Вовчанська, напрямку Стариці, а також зачепитись за забудову Липців та Тернової.

“Битва триває, ворог продовжує діяти активно, тому обстановка дуже напружена. Усім підрозділам на напрямку дуже потрібні дрони”, — резюмував журналіст.