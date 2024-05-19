Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що всі бюджетники мають отримувати “газети”, які ворог створив в кожному із захоплених районів. 

“Газети роздають безкоштовно, але під розпис. Також макулатуру роздають на вулицях”, — йдеться у повідомленні.

В ЦНС зауважують, що редакції цих газет сформовані з росіян, а самі статті не мають нічого спільного з реальністю. Російська макулатура не має попиту серед місцевих, тому й безплатна, наголошують в ЦНС. 

Інформаційний спротив закликає бойкотувати роздачу газет, а по можливості знищувати їх. 

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