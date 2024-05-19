Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що всі бюджетники мають отримувати “газети”, які ворог створив в кожному із захоплених районів.
“Газети роздають безкоштовно, але під розпис. Також макулатуру роздають на вулицях”, — йдеться у повідомленні.
В ЦНС зауважують, що редакції цих газет сформовані з росіян, а самі статті не мають нічого спільного з реальністю. Російська макулатура не має попиту серед місцевих, тому й безплатна, наголошують в ЦНС.
Інформаційний спротив закликає бойкотувати роздачу газет, а по можливості знищувати їх.
- Серед окупантів посилюються прояви опору та непокори своїм командирам, — ЦНС
- Росіяни вербують на війну проти України ув’язнених жінок, — ЦНС
- Росіяни вивозять на лом залишки Авдіївського коксохіму, — ЦНС