На тимчасово окупованих територіях ворог посилює заходи з поширення дезінформації серед місцевого населення. Цього разу окупанти вирішили роздавати працівникам бюджетних організацій газети, які не мають попиту серед місцевих жителів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що всі бюджетники мають отримувати “газети”, які ворог створив в кожному із захоплених районів.

“Газети роздають безкоштовно, але під розпис. Також макулатуру роздають на вулицях”, — йдеться у повідомленні.

В ЦНС зауважують, що редакції цих газет сформовані з росіян, а самі статті не мають нічого спільного з реальністю. Російська макулатура не має попиту серед місцевих, тому й безплатна, наголошують в ЦНС.

Інформаційний спротив закликає бойкотувати роздачу газет, а по можливості знищувати їх.