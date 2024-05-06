Про це повідомляє ЦНС.
“Лом вивозять до порту Маріуполя. Звичайно, що дохід від реалізації отримають фірми-прокладки Дєніса Пушиліна”, — йдеться в повідомленні.
“З покращень в зруйнованому місті лише поклонний хрест, який цинічно встановили окупанти на місці міста, якого більше немає”, — додають в ЦНС.
- За останню добу армія РФ втратила 1040 солдатів, — Генштаб
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