Про це повідомляє ЦНС.

“Лом вивозять до порту Маріуполя. Звичайно, що дохід від реалізації отримають фірми-прокладки Дєніса Пушиліна”, — йдеться в повідомленні.

“З покращень в зруйнованому місті лише поклонний хрест, який цинічно встановили окупанти на місці міста, якого більше немає”, — додають в ЦНС.