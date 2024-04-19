Два термінали в порту Південний, що спеціалізуються на перевалці агропродукції, стали об'єктом атаки

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

“Один з терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії, яка працює в Україні з 2004 року та володіє також кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 млн доларів інвестицій та майже 1000 робочих місць”, — зазначає Мінвідновлення.

Зазначається, що це вже 39-та атака Росії на об’єкти портової інфраструктури в Одеській області. Загалом, пошкоджено та частково знищено 215 об’єктів, 153 транспортні засоби та 8 цивільних суден, а також постраждало 26 цивільних осіб.

Після того, як Росія вийшла з зернової угоди, вона систематично атакує порти з метою припинити експорт української агропродукції на світові ринки.

Однак сильні системи протиповітряної оборони є єдиними, хто може зупинити агресора в його спробах знищити портову інфраструктуру та підірвати продовольчу безпеку світу.

“Навіть за таких умов Україні вдалось експортувати Українським коридором понад 40 млн тонн вантажів. Це значно більше, ніж росія дала можливість експортувати за часів Зернової ініціативи”, — додали в повідомленні.