Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України, Олександр Кубраков.

Ця кількість перевищує обсяг експорту за рік, який здійснювався через Зернову ініціативу з участю Росії.

За словами міністра, коридор був відкритий у серпні 2023 року, всього за місяць після того, як Росія остаточно вийшла з Зернової ініціативи та розпочала системні атаки на портову інфраструктуру та агропотужності.

“33,8 млн тонн вантажів експортовано Українським Коридором за 7 місяців. Це більше, ніж було експортовано за рік роботи Зернової ініціативи. Ми відкрили коридор в серпні 2023 р. – через місяць, як росія остаточно вийшла з Зернової ініціативи та розпочала системні атаки на портову інфраструктуру та агропотужності”, — зазначив він.

Також міністр підкреслив, що Україна знову змогла досягти обсягів експорту з портів Великої Одеси, які були втрачені через повномасштабне вторгнення Росії.