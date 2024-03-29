Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України, Олександр Кубраков.
Ця кількість перевищує обсяг експорту за рік, який здійснювався через Зернову ініціативу з участю Росії.
За словами міністра, коридор був відкритий у серпні 2023 року, всього за місяць після того, як Росія остаточно вийшла з Зернової ініціативи та розпочала системні атаки на портову інфраструктуру та агропотужності.
“33,8 млн тонн вантажів експортовано Українським Коридором за 7 місяців. Це більше, ніж було експортовано за рік роботи Зернової ініціативи.
Ми відкрили коридор в серпні 2023 р. – через місяць, як росія остаточно вийшла з Зернової ініціативи та розпочала системні атаки на портову інфраструктуру та агропотужності”, — зазначив він.
Також міністр підкреслив, що Україна знову змогла досягти обсягів експорту з портів Великої Одеси, які були втрачені через повномасштабне вторгнення Росії.
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