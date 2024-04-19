Речник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що у майбутньому пакеті допомоги мають бути системи ППО.

Слова Райдера наводить журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.

Він також розповів, що цей пакет, зокрема, включатиме засоби ППО.

“Так само, як ми робили в минулому, ми можемо діяти протягом декількох днів<...>Пакет допомоги, ймовірно, включатиме такі речі, як протиповітряна оборона та артилерійські засоби”, – сказав речник.

Водночас лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер повідомив, що Сенат швидко ухвалить законопроєкт про допомогу Україні, одразу після цього надіславши його на підпис президенту Джо Байдену.

Шумер висловив сподівання, що Палата представників не буде тягнути з ухваленням законопроєкту, оскільки зволікання “дорого обійшлося США та союзникам”.

Видання Politico також писало, що Пентагон готує пакет, в якому будуть засоби артилерії та ППО. Неназвані американські посадовці сказали, що остаточного рішення щодо пакета, який може стати першим після голосування в Конгресі, ще немає.

Представники Пентагону працюють над змістом пакета, який може швидко пройти бюрократичну процедуру після ухвалення закону і підписання його президентом, сказав один з посадовців.

“Вони дуже швидко передадуть цю рекомендацію держсекретареві, і незабаром після цього вона потрапить до президента”, – сказав співрозмовник видання.

Джерело видання розповіло, що багато американської зброї вже перебуває на складах по всій Європі, і вона може бути негайно відправлена в Україну. Деякі види озброєнь можуть бути доставлені в Україну за кілька днів, на інші можуть піти тижні.