Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними Центру, представники слідчого комітету Російської Федерації повідомили очільникам технікумів, що всі студенти мають робити окопні свічки згідно з планом.
“Все це подається кремлівською пропагандою як громадська ініціатива. Натомість примусове виробництво зараховується як залік, а прогул є підставою для викликів батьків до навчального закладу”, — йдеться у повідомленні.
У Центрі нагадують, що кожен очільник, хто допомагаю окупантам в такій практиці, понесе покарання.
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