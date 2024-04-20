Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними Центру, представники слідчого комітету Російської Федерації повідомили очільникам технікумів, що всі студенти мають робити окопні свічки згідно з планом.

“Все це подається кремлівською пропагандою як громадська ініціатива. Натомість примусове виробництво зараховується як залік, а прогул є підставою для викликів батьків до навчального закладу”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадують, що кожен очільник, хто допомагаю окупантам в такій практиці, понесе покарання.