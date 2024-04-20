На тимчасово окупованих територіях України військові російської армії примушують місцеве населення працювати на їхнє військо. Цього разу загарбники скористалися робочою силою з поміж студентів — вони, згідно з планом, мають робити для армії РФ окопні свічки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними Центру, представники слідчого комітету Російської Федерації повідомили очільникам технікумів, що всі студенти мають робити окопні свічки згідно з планом.

“Все це подається кремлівською пропагандою як громадська ініціатива. Натомість примусове виробництво зараховується як залік, а прогул є підставою для викликів батьків до навчального закладу”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадують, що кожен очільник, хто допомагаю окупантам в такій практиці, понесе покарання.