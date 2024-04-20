Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Telegram-каналі.
Зазначається, що наразі на місці працюють всі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.
Додамо, що сьогодні російські війська неодноразово здійснювали обстріли українських міст.
Зокрема, вранці окупанти влучили в приватний будинок у Вовчанську, що на Харківщині. Від міно-вибухових травм загинув 83-річний чоловік. Другим загиблим виявився чоловік віком 84 роки.
Внаслідок удару зруйновано третій підʼїзд дев’ятиповерхового будинку, а у другому підʼїзді частково зруйновано дах. За інформацією голови Харківської ОВА, росіяни вдарили по місту авіабомбою УМПБ Д-30.
Також ворог сьогодні атакував Дніпровський район на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки російських військ загинув 54-річний чоловік, який на момент удару ремонтував автомобіль неподалік.
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