Сьогодні, 20 квітня, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі міста Шостки Сумської області. Наслідки атаки уточнюються.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Telegram-каналі.

Зазначається, що наразі на місці працюють всі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Додамо, що сьогодні російські війська неодноразово здійснювали обстріли українських міст.

Зокрема, вранці окупанти влучили в приватний будинок у Вовчанську, що на Харківщині. Від міно-вибухових травм загинув 83-річний чоловік. Другим загиблим виявився чоловік віком 84 роки.

Внаслідок удару зруйновано третій підʼїзд дев’ятиповерхового будинку, а у другому підʼїзді частково зруйновано дах. За інформацією голови Харківської ОВА, росіяни вдарили по місту авіабомбою УМПБ Д-30.

Також ворог сьогодні атакував Дніпровський район на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки російських військ загинув 54-річний чоловік, який на момент удару ремонтував автомобіль неподалік.