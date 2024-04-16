Інформацією ділиться Центр національного спротиву.

Що примітно – пропозицію про роботу спеціалістам пропонують навіть через соцмережі та оголошення в Telegram. Більше того, якщо й вдається таких “добровольців” знайти, то брак спеціальної освіти не є перешкодою для працевлаштування. Це створює додаткові загрози для роботи атомної електростанції.

“З такою “кадровою політикою” атомна станція все більше схожа на порохову вежу”, – зауважують у повідомленні.

Багато українських атомників, які працювали на ЗАЕС, не підписали нові контракти з окупаційною владою. Але ворог намагається схилити їх до співпраці

Запорізька атомна електростанція має якнайшвидше повернутися під контроль України. Це стане запорукою безпеки не тільки нашої України, а й усього світу.