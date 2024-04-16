Справа стосується фундаментів Палацу останнього Гетьмана України - Кирила Розумовського, що були віднайдені на вул. Мазепи, 3в в Печерському районі столиці.

Київська міська прокуратура відкрила кримінальна провадження за фактом проведення самовільних будівельних робіт.

Повідомлення з’явилося на сторінці у соціальній мережі Фейсбук пам’ятникоохоронця, журналіста Дмитра Перова

“Тоді, на початку березня 2024 р., будівельна компанія ТОВ «Собі» під виглядом капітального ремонту будівлі почала нове будівництво. При цьому була знсена частина будівлі інженерних служб Київської фортеці, 1853 р., під якою відкрились фундаменти Палацу 1790-х рр”, – йдеться у дописі.

Раніше, Департамент охорони культурної спадщини КМДА вже видавав припис на повну зупинку будівельних робіт за цією адресою.

Свій допим Дмитро Перов підкріпив світлинами.

До слова, громадський активіст Дмитро Перов вже підіймав питання сумнівних будівельні робіт за цією адресою.

Варто зазначити, що ці будинки є частиною фортифікаційного комплексу Микільської брами, більш відомої сьогодні за проектом реновації Арсенальної площі.

Перов також зауважив, що б удівля інженерних служб була побудова на мурованих фундаментах палацу останнього Гетьмана України – Кирила Розумовського. Сам же палац був деревʼяним і на момент будівництва Інженерних споруд вже втратився.