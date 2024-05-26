Стан здоров'я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який став жертвою замаху 15 травня, за останні дні покращився.

Про це повідомили в лікарні імені Рузвельта в місті Банська-Бистриця, де зараз перебуває Фіцо.

“Після сьогоднішнього засідання консиліуму команда присутніх лікарів підтвердила суб’єктивне поліпшення стану здоров’я прем’єр-міністра”, – зазначили в лікарні напередодні.

І сьогодні, 26 травня, лікарі поінформували, що стан здоров’я прем’єр-міністра відповідає прогнозу, встановленому медичним консиліумом.

У лікарні додали, що в понеділок на Фіцо чекають нові обстеження.

Нагадаємо, що минулої середи, 15 травня, після закінчення засідання уряду в місті Гандлова прем’єр-міністра Фіцо атакував 71-річний письменник Юрай Цинтула, вистріливши у нього кілька разів.

За інформацією, наданою лікарняним закладом раніше, Фіцо залишається при свідомості і може спілкуватися, а його стан поступово покращується.

Суд вирішив залишити Цинтулу під вартою, вважаючи, що існує ризик повторної атаки на Фіцо. У разі визнання його винним, Цинтулі загрожує покарання від 25 років до довічного ув’язнення.