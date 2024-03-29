Глава держави повідомив про це у своєму Telegram.
РНБО має впровадити п’ять змін, зазначає Президент.
Перша – збільшити прогнозування:
“Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави”.
Друга – продовжити виконання всіх поточних завдань системи РНБО. Особлива увага має приділятися санкційній політиці України.
Третя – доктринальна робота.
“Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни“, – написав Зеленський.
Четверта – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері.
І п’ята – робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень. За словами Президента, очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист суспільства.
- Олексій Данілов прокоментував своє звільнення з посади секретаря РНБО.
- Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки.
- Олексія Данілова переведуть на інший напрям, — Зеленський.