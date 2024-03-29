Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нагадуємо, новим секретарем став ексголова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

“Російські терористи знову били по українській енергетиці. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь «Укренерго» та «Нафтогазу» Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи.

Обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах”, — повідомив глава дерважи.