Президент України, Володимир Зеленський, має надію, що зміни в очоленні Служби зовнішньої розвідки та Ради національної безпеки та оборони підсилять можливості Києва прогнозувати події та впливати на процеси, що визначають національну безпеку.

Про це Президент Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський також, зазначивши, що Олексій Данілов завершує роботу на посаді секретаря РНБО, похвалив його внесок із 4,5-річної роботи на цій посаді.

Також президент підкреслив, що Данілов переводиться на інший напрямок, але детальніша інформація про це буде пізніше,

Нагадаємо, сьогодні за указом Володимира Зеленського, Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО, передавши посаду голові Служби зовнішньої розвідки Олександру Литвиненку.

Президент висловив впевненість, що Олександр Литвиненко, новий секретар РНБО, зможе успішно поєднати свій досвід керівництва СЗР з завданнями Ради, а Олег Іващенко, новий керівник зовнішньої розвідки, має відповідний досвід для цієї посади.

Президент ще раз привітав із 10 річницею заснування Національної гвардії України. Він особисто подякував окремим підрозділам та військовим НГУ за ефективні дії на фронті. Додатково відзначив роботу всіх бійців Центру спеціального призначення Нацгвардії “Омега”.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський нагородив українських воїнів з нагоди 10-річчя НГУ.