7 травня працівники Закарпатського ТЦК зупинили та привезли до місцевого військкомату 25-річного українського футболіста Миколу Сираша з ФК "Хуст". Зараз зі спортсменом немає зв'язку.

Про це повідомив ФК “Хуст”.

Зауважується, що не мали права затримувати 25-річного атлета, оскільки закон про мобілізацію ще не був у дії.

“Миколу Сираша – одного з основних гравців ФК “Хуст”, сьогодні, 7 травня, прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив у дію, в славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на даний момент відсутній. Подальша доля – невідома”, — повідомив ФК.

Чемпіонат України тепер знаходиться на межі зриву, оскільки інші команди відмовляються їхати до міста Хуст через дії місцевого військкомату.

“Декілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці відповідно – отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких буде брати участь 3 клуби? Що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу може йти мова? Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах?”, — наголосили в “Хусті”.

У ФК зазначили, що сьогодні “приходиться боротися не лише на полі з суперниками, а й з місцевим ТЦК”.

“Просимо реагування та підтримки у Голови УАФ Андрія Шевченка, Голови ПФЛ Олександра Каденка, Голови обласної війської адміністрації Віктора Микити, Голови ЗАФ Івана Дурана та всіх небайдужих щодо даної ситуації. Зовнішній ворог прагне знищити нас, нашу мову, культуру, спорт. Допоможіть врятувати український футбол”, — резюмували в заяві ФК “Хуст”.