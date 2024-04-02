Про це повідомив Оксен Лісовий.
Йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).
Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності необхідно мати е-квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від ТЦК. Жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.
“Програми академічної мобільності — це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів. Для того, щоб узяти участь, необхідно мати високі бали і виконати низку вимог, які встановлюють засновники програми.
Працюємо над посиленням системи вищої освіти та її інтеграцією в європейський освітній простір”, – йдеться у повідомленні.
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