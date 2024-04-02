Уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям також ставати учасниками цих програм — строком на один семестр.

Про це повідомив Оксен Лісовий.

Йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).

Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності необхідно мати е-квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від ТЦК. Жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.

“Програми академічної мобільності — це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів. Для того, щоб узяти участь, необхідно мати високі бали і виконати низку вимог, які встановлюють засновники програми.