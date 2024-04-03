Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік закликав припинити атаки на «цивільну інфраструктуру» в Росії, відповідаючи на запитання щодо атаки на об’єкти у Татарстані.

Про це він заявив під час брифінгу 2 квітня.

«Ми виступаємо проти та закликаємо припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру», – вказано у стенограмі брифінгу речника.

У той же час, Дюжаррік не закликав Росію припинити атаки у цьому контексті.

Нагадаємо, що вранці 2 квітня дрони атакували підприємства Татарстану. Місцева влада заявила, що серйозних руйнувань немає, а технологічний процес підприємств не порушений.

Українські джерела повідомили, що це була спецоперація українських розвідників.

Також нагадаємо, що одна з будівель поруч із підприємством була уражена російською ППО.