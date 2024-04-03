Про це він заявив під час брифінгу 2 квітня.
«Ми виступаємо проти та закликаємо припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру», – вказано у стенограмі брифінгу речника.
У той же час, Дюжаррік не закликав Росію припинити атаки у цьому контексті.
Нагадаємо, що вранці 2 квітня дрони атакували підприємства Татарстану. Місцева влада заявила, що серйозних руйнувань немає, а технологічний процес підприємств не порушений.
Українські джерела повідомили, що це була спецоперація українських розвідників.
Також нагадаємо, що одна з будівель поруч із підприємством була уражена російською ППО.
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