Українська сторона не використовувала іноземної зброї під час ударів дронами по об'єктах у містах Єлабуга та Нижньокамськ у російському Татарстані.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

“Ми офіційно не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати. Але бачимо, що гуркіт та бавовна на території держави-агресора продовжуються, продовжуються саме на військових об’єктах, які безпосередньо задіяні в геноцидній війні Росії проти України. Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт”, – зазначив він.

Він наголосив, що українські безпілотні літальні апарати вдосконалюються за допомогою сучасних технологій для забезпечення більшої точності та автономності. Проте, він не уточнив, чим саме були уражені об’єкти на відстані понад 1000 кілометрів від України.

Також, зі слів Юсова, одна з будівель поруч із підприємством була уражена російською ППО.

“Цікавим моментом є те, що частина руйнувань інших сусідніх об’єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони, протиракетної. Це не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять”, — додав представник ГУР.

Нагадаємо, що атака нафтопереробного комплексу в Татарстані відбулася вранці 2 квітня.