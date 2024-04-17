Служба безпеки України зібрала доказову базу на соліста Маріїнського театру, співака з буковинським корінням Василя Герелло, який публічно підтримує збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, співак відкрито виступав на підтримку країни-агресора, зокрема, під час масових заходів за участю президента РФ Володимира Путіна на честь незаконної анексії півострова Криму. Також у своїх інтерв’ю та публічних виступах з початку 2000-х Горелло розповідав про “єдність братських народів” і про те, що “більшість українців за Росію”.

Окрім того, за даними СБУ, у серпні минулого року Герелло на запрошення військово-політичного керівництва Російської Федерації виступив на концерті у військово-медичній академії ім. С. Кірова для російських загарбників, які брали участь у війні проти України.

“Під час заходу він висловився на підтримку російських загарбників та героїзував їхню учать у війні проти України. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля”, — йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили Герелло про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганда війни.

“Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи задля його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави”, — додали у відомстві.