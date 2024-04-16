Підставою для такої перевірки стало розслідування «Слідство.Інфо», у якому редакція виявила, що родина Іллі Вітюка володіє нерухомістю, ринкова вартість якої щонайменше 25,5 млн грн (за курсом на момент купівлі).

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірку способу життя начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадного генерала Іллі Вітюка.

Про це дізналося «Слідство.Інфо» у відповідь на журналістський запит.

«З метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходам Національне агентство (…) здійснює моніторинг способу життя зазначеного суб’єкта декларування», — повідомили у пресслужбі НАЗК.

У своєму розслідуванні ЗМІ повідомляло, що у грудні 2023-го дружина Іллі Вітюка придбала квартиру на 195 кв. м у столичному ЖК преміумкласу. Ринкова вартість такої оселі — 21,5 млн грн.

Крім того, невдовзі після призначення Іллі Вітюка на посаду очільника Департаменту його дружина зареєструвала ФОП і почала заробляти значні кошти. Так, у 2022 році жінка заробила 9,4 мільйона гривень та 13,4 у 2023 році.

Мати посадовця, яка працює лікарем, також володіє нерухомістю у київських ЖК. Ринкова вартість квартир по курсу на момент купівлі понад 4 мільйони гривень.

Нагадаємо, перед публікацією розслідування, у понеділок 1 квітня, у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста «Слідства.Інфо» Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку.

Завдяки відео з камер спостереження «Слідство.Інфо» встановило, що вказівки працівникам ТЦК давав співробітник СБУ, який працює в Департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.