Привітання українського президента опубліковані в його офіційному Телеграм-каналі.

Зеленський зауважив, що “це професійний день усіх, хто організовує, проєктує та будує українську силу”.

“Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні в цьому нашому виробництві. І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять”, – сказав український лідер.

Зеленський додав, що “за допомогою морських дронів, створених українцями, наші захисники очищують Чорне море від російського терористичного впливу”.

“Завдяки українським розробкам путінська система відчуває, що агресія дійсно має свою ціну”, – наголосив він.

Зеленський зауважив, що “українські “Стугни”, українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним”.

“Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію – необхідні сучасні калібри, необхідні гармати. Дякую всім, хто працює заради цього!” – реюмував президент.

Нагадаємо, що 13 квітня в Україні відзначається День працівника оборонно-промислового комплексу. Свято встановлено 13 квітня 2023 року — цього дня роком раніше крилатими протикорабельними ракетами “Нептун” українського виробництва було вражено ракетний крейсер “Москва”.