На перших супутникови світлинах від Planet Labs за 19 квітня видно наслідки ударів по військовому аеродрому окупантів росіян в окупованому Джанкої.

Фото опублікував проєкт “Схеми” (Радіо Свобода”).

Нагадаємо, що аеродром в Джанкої було атаковано вночі 17 квітня.

Журнаілсти уточнили, що на знімках видно пошкодження біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони окупантів.

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“На знімках ми бачимо точкові удари по засобам ППО, що вивело їх з ладу, та ураження складу БК ворога. Слід зауважити, що після нанесення ударів, більшість авіації була передислокована”, – прокоментував “Схемам” наслідки ударів авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Він додав, що, судячи по супутниковим знімкам, ракетні удари також уразили системи, які були задіяні в роботі радиолокаційних станцій та ППО.