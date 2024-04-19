Фото опублікував проєкт “Схеми” (Радіо Свобода”).
Нагадаємо, що аеродром в Джанкої було атаковано вночі 17 квітня.
Журнаілсти уточнили, що на знімках видно пошкодження біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони окупантів.
“На знімках ми бачимо точкові удари по засобам ППО, що вивело їх з ладу, та ураження складу БК ворога. Слід зауважити, що після нанесення ударів, більшість авіації була передислокована”, – прокоментував “Схемам” наслідки ударів авіаексперт Анатолій Храпчинський.
- 4 пускові установки ЗРК С-400;
- 3 радіолокаційні станції;
- пункт управління засобами ППО;
- апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М”.
“Джанкой” — аеродром в окупованому Криму, де розташовані 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС РФ та ППО Південного військового округу РФ, три авіаційні ескадрильї. На аеродромі можуть базуватися військові гелікоптери Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52, а також гелікоптери державної прикордонної служби ФСБ РФ.
- У ГУР розповіли, чим вдалося збити російський Ту-22МЗ на відстані 300 км від України
- Для Росії виготовлення Ту-22 є сьогодні фактично неможливим завданням, — ГУР
- Росіяни практично не використовують “Калібри” через страх виводити в море ракетоносії, — речник ВМС