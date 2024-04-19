Палата представників США ухвалила правило для голосування пакета законопроєктів з іноземною допомогою, який містить, у тому числі, понад 60 млрд доларів для України.

Про це повідомляє The Hill.

За підсумками голосування, Палата схвалила правило для голосування пакета іноземної допомоги — за 316 голосів, 94 проти.

Отже, відкрито можливість для початку дебатів щодо чотирьох законопроєктах із допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також гуманітарною допомогою Газі та іншим регіонам.

Видання пише:

“Це просування наближає спікера Майка Джонсона на один крок до ухвалення вибухонебезпечного пакету допомоги іноземним державам, який був предметом інтенсивних дебатів у Капітолії”.

Спікер Палати представників Майк Джонсон, коментуючи голосування, сказав, що конгресмени “з нетерпінням чекають на остаточне ухвалення законопроєкту”.

“Я думаю, що тут важливо пам’ятати кілька речей: Ми не прийняли додатковий законопроєкт Сенату. До Сенату було направлено фактично порожній чек на отримання іноземної допомоги, що не відповідало політиці чи процесу в Палаті представників. Було б краще розбити законопроєкти на чотири окремі заходи для розгляду. І це те, що ми матимемо завтра”, — розповів він.

Остаточне голосування по всьому пакету законопроєктів заплановане на суботу, 20 квітня.