Про це повідомляє The Hill.
За підсумками голосування, Палата схвалила правило для голосування пакета іноземної допомоги — за 316 голосів, 94 проти.
Отже, відкрито можливість для початку дебатів щодо чотирьох законопроєктах із допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також гуманітарною допомогою Газі та іншим регіонам.
Видання пише:
“Це просування наближає спікера Майка Джонсона на один крок до ухвалення вибухонебезпечного пакету допомоги іноземним державам, який був предметом інтенсивних дебатів у Капітолії”.
Спікер Палати представників Майк Джонсон, коментуючи голосування, сказав, що конгресмени “з нетерпінням чекають на остаточне ухвалення законопроєкту”.
“Я думаю, що тут важливо пам’ятати кілька речей: Ми не прийняли додатковий законопроєкт Сенату. До Сенату було направлено фактично порожній чек на отримання іноземної допомоги, що не відповідало політиці чи процесу в Палаті представників. Було б краще розбити законопроєкти на чотири окремі заходи для розгляду. І це те, що ми матимемо завтра”, — розповів він.
Остаточне голосування по всьому пакету законопроєктів заплановане на суботу, 20 квітня.
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