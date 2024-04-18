Спікер Палати представників США Майк Джонсон зробив заяву щодо надання Україні летальної допомоги. Він назвав її “критично важливою”.

Про це Джонсон повідомив у своїй заяві.

“Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити”, – сказав він.

При цьому, на думку Джонсона, краще “послати кулі в Україну, ніж американських чоловіків”. Він зазначив, що вірить у можливість нападу Росії на країни НАТО, зокрема, на Балкани чи Польщу.

“Я дійсно вірю даним розвідки та брифінгам, які ми отримували, що, я вважаю, Сі Цзіньпін, Володимир Путін та Іран – це вісь зла”, – заявив спікер Палати представників.

Джонсон додав, що Росія, Китай та Іран координують свої дії, а російський диктатор Путін може “маршувати Європою”, якщо йому дозволять.

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