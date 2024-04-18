Спікер заявив, що зараз "критичний час на світовій арені".

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зробив заяву щодо надання Україні летальної допомоги. Він назвав її “критично важливою”.

Про це Джонсон повідомив у своїй заяві.

“Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Це та річ, яку слід зробити”, – сказав він.

При цьому, на думку Джонсона, краще “послати кулі в Україну, ніж американських чоловіків”. Він зазначив, що вірить у можливість нападу Росії на країни НАТО, зокрема, на Балкани чи Польщу.

“Я дійсно вірю даним розвідки та брифінгам, які ми отримували, що, я вважаю, Сі Цзіньпін, Володимир Путін та Іран – це вісь зла”, – заявив спікер Палати представників.

Джонсон додав, що Росія, Китай та Іран координують свої дії, а російський диктатор Путін може “маршувати Європою”, якщо йому дозволять.