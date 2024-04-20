Зокрема відхилили поправку конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала виключити із законопроєкту положення, які б дозволили Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Також відхилили й поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов’язане з Україною.

Не пройшла у Конгресі й пропозиція конгресвумен Марджорі Тейлор Грін про те, щоб “кожна сума в доларах у цьому законі була зменшена до нуля”.

Водночас конгресмен Кевін Герн, який пропонував заборонити використання коштів “Фонду підтримки економіки” для виплати пенсій, відкликав свою поправку самостійно.

На цю хвилину відомо, що Конгрес підтримав законопроєкт, який передбачає, серед іншого, розширення санкцій щодо Росії, а також який вимагає від власника Тік-Току продати цей додати, або його заборонять у США.

Перед початком голосування під стінами будівлі Капітолію зібралися люди на два протести. З одного боку вулиці — група пропалестинських прихильників, які махають прапорами та скандують “не голосуйте”, маючи на увазі законопроєкт про допомогу Ізраїлю. З іншого боку вулиці — проукраїнські активісти махають українськими прапорами на підтримку законопроєкту про допомогу Україні.

Нагадаємо, сьогодні Палата представників розглядатиме законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанському регіону, а також законопроєкт, який включає розширення санкцій щодо Росії.