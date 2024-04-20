Минулого року Верховна Рада України схвалила Закон, який повернув "Межигір’я" у державну власність та створив новий об’єкт природно-заповідного фонду. Це рішення запустило процес перетворення колишньої урядової резиденції "Межигір’я" у державний парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Про це повідомляє Міндовкілля.

Для того, щоб новостворений об’єкт працював в інтересах держави в правовому полі, нещодавно Кабінет Міністрів України схвалив рішення щодо передачі в управління державній установі “Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Межигір’я” активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Також був здійснений крок з передачі до Парку-пам’ятки земельних ділянок з управління Кабміну та рухомого майна від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Йдеться про картини, автомобілі, меблі, техніку, обладнання тощо.

“Це, нарешті, відкрило можливості для 100% повернення “Межигір’я” у державну власність”, — наголошують у відомстві.

Після офіційного відкриття парку усі кошти від роботи “Межигір’я” будуть надходити до державного бюджету, а відповідно на фінансування наших Збройних Сил.

“Нарешті, завдяки рішенню Уряду, “Межигір’я” набуває статусу не лише унікального обʼєкта, а стає одним з інструментів підтримки економіки України та об’єктом із сотнею нових робочих місць. Місцем, яке завдяки відвідувачам наповнюватиме державну скарбницю та працюватиме задля перемоги України над ворогом”, — сказав перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький.

Як повідомили у спеціальній адміністрації “Межигір’я”, у травні парк планує відкрити свої двері для відвідувачів. Дату офіційного відкриття оголосять найближчим часом.

“У травні “Межигір’я” відкриє свій перший офіційний туристичний сезон для усіх відвідувачів”, — інформують у спеціальній адміністрації парку.