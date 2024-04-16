Про це стало відомо із відповіді на інформаційний запит “Українських новин“.
“Щодо сум, які Петро Порошенко обіцяв перерахувати на відновлення музею, мерії відомо лише про ті дані, що озвучувались у відритому листі до міського голови Львова Андрія Садового, який поширював у публічному просторі “Благодійний фонд Порошенка”. Утім зауважимо, що жодних коштів від Благодійного фонду Порошенка на відновлення музею генерала-хорунжого УПA Романа Шухевича Львівська міська рада не отримувала”, – йдеться у відповіді Управління культури Львівської міської ради на запит “Українських новин”.
Відомо, що у ніч на 1 січня 2024 року російський дрон знищив музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі. Будівля цінна тим, що останній період життя Шухевича була його штабом, там була криївка, в якій він ховався. З неї прийняв останній бій у 1950 році і загинув. Музей там облаштували 2001 року, у ньому зберігалися особисті речі, документи, предмети побуту.
Петро Порошенко неодноразово обіцяв, що його фонд профінансує всі необхідні роботи з відбудови музею. Обіцянку лідер “ЄС” так і не виконав.
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