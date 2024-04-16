Львівська міська рада не отримувала жодних коштів на відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича від фонду Петра Порошенка, попри його публічні обіцянки профінансувати всі необхідні роботи.

Про це стало відомо із відповіді на інформаційний запит “Українських новин“.

“Щодо сум, які Петро Порошенко обіцяв перерахувати на відновлення музею, мерії відомо лише про ті дані, що озвучувались у відритому листі до міського голови Львова Андрія Садового, який поширював у публічному просторі “Благодійний фонд Порошенка”. Утім зауважимо, що жодних коштів від Благодійного фонду Порошенка на відновлення музею генерала-хорунжого УПA Романа Шухевича Львівська міська рада не отримувала”, – йдеться у відповіді Управління культури Львівської міської ради на запит “Українських новин”.

Відомо, що у ніч на 1 січня 2024 року російський дрон знищив музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі. Будівля цінна тим, що останній період життя Шухевича була його штабом, там була криївка, в якій він ховався. З неї прийняв останній бій у 1950 році і загинув. Музей там облаштували 2001 року, у ньому зберігалися особисті речі, документи, предмети побуту.

Петро Порошенко неодноразово обіцяв, що його фонд профінансує всі необхідні роботи з відбудови музею. Обіцянку лідер “ЄС” так і не виконав.