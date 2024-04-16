Засновник Telegram Павло Дуров погодився дати інтерв’ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, який до цього записав інтерв’ю з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Павло Дуров розповів у своєму Telegram-каналі.

Такер Карлсон нещодавно випускав інтерв’ю з Путіним для соцмережі X (Twitter) Ілона Маска. Перед тим пропагандист, якого вигнали з Fox News, неодноразово заявляв, що геноцид в Бучі — постанова, а у підриві Каховської ГЕС звинувачував Україну.

За словами Дурова, інтерв’ю, яке буде у відеоформаті, вийде «зовсім скоро». Засновник Telegram також повідомив, що в день розмови з Карлсоном він також дав тригодинне інтерв’ю «журналісту ліберальних поглядів».

«Як лідер політично нейтральної платформи, я зобов’язаний спілкуватися з журналістами, які представляють різні політичні погляди»,– зазначив Дуров.

За словами засновника Telegram, у такий спосіб він зможе «залишатися чесним щодо всієї аудиторії і розповісти всім історію Telegram».