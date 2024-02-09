Американський журналіст Такер Карлсон взяв інтерв’ю у президента росії володимира путіна, та став першим західним журналістом, який отримав можливість поговорити з путіним, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Кількість переглядів інтерв’ю в соцмережі Х (колишньому Твіттері) перевищила 50 мільйонів.

Інтерв’ю володимира путіна з колишнім ведучим телеканалу Fox News Такером Карлсоном

The Washington Post вважає, що цей матеріал може позитивно зіграти на руку Карлсона та путіна. Для президента рф – це був шанс виправдати своє вторгнення в Україну, а для журналіста – набрати популярність після звільнення з телеканалу для просування своєї нової медіакомпанії.

Видання одразу зазначало, що путін використає це інтерв’ю, щоб зобразити росію як країну, яка діє в цілях самооборони оточена НАТО та ЦРУ. На думку аналітиків, путін дав згоду на інтерв’ю, щоб мати можливість звернутися до республіканців перед виборами президента у США.

«Це може збільшити шанси Дональда Трампа на переобрання та переконати республіканців продовжувати блокувати військову допомогу США Україні», – вважають журналісти

Інтерв’ю путін почав з фейкового уроку історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України та власної інтерпретації української державності. Також говорив про розширення НАТО та підрив газопроводу «Північний потік», але головною темою стало вторгнення рф в Україну. Власне, впродовж всього інтерв’ю путін вже вкотре перекручував факти та намагався виправдати вторгнення росії в Україну.

У двогодинному інтерв’ю президент рф також сказав, як він бачить завершення російського вторгнення: не військовою перемогою, а угодою із Заходом про поступки щодо української території росії для припинення війни.

путін знову повторив свою версію «виникнення України», та вкотре заявив, що Україну «створив» Володимир Ленін, а «сформувалася» вона вже з волі Йосипа Сталіна за результатами Другої світової війни.

«Назву «Україна» придумали поляки, а ідеї використання українізації на росіян були вигадані австрійським генштабом перед Першою світовою війною» – каже російський президент.

Також путін цинічно заявив, що росія не розпочинала війну у 2022 році. За його словами, війну в 2014 році розпочала Україна, а рф намагається її закінчити. Причиною війни путін вважає Євромайдан, який він називає державним переворотом. На думку російського диктатора якби не Євромайдан, то Україна обійшлася б без «воєнних дій і втрати Криму».

Анексію Криму він пояснив необхідністю захищати «тих, хто не визнав держпереворот», заявивши, що росія нібито була змушена взяти півострів під свій захист.

«Переворот в Україні влаштували за підтримки ЦРУ. Вони стали загрожувати Криму, який ми взяли на захист. Потім вони розпочали війну на Донбасі» – заявляє російський диктатор.

Говорячи про війну проти України, путін сказав, що росія поки «не досягла цілей СВО», бо одна з них – це денацифікація, що означає «заборону усіляких неонацистських рухів». Питання журналіста чи задоволений він кількістю захоплених територій в Україні путін проігнорував.

Завершення війни диктатор вбачає шляхом проведення переговорів. За його словами, переговори досягли дуже високої стадії узгодження позицій ще в Стамбулі й були майже завершені.

«Але після того, як ми вивели наші війська з Києва, інша сторона відкинула всі ці домовленості і підкорилася вказівкам західних країн, європейських країн і США боротися з росією до кінця», – заявив путін.

За його словами, президент України підписав указ, яким заборонив усім вести переговори з рф, і тепер Україна нібито висуває умови, на які росія не може погодитися.

«рф неможливо перемогти на полі бою і на Заході це усвідомлюють», -стверджує президент рф, та додає, що «Нескінченна мобілізація в Україні та істерія рано чи пізно приведуть до угоди».

Не обійшлося й без геть божевільних заяв путіна на кшталт:

«Українці досі відчувають себе росіянами, те, що відбувається – елемент громадянської війни»;

«Все лівобережжя Дніпра, включаючи Київ, – це наші, історично російські землі»;

«Справа Гітлера живе на Заході»;

Також путін заявив про те, що батько президента України Володимира Зеленського воював на фронті з фашистами:

«Я казав, Володя, ну що ти робиш? Навіщо підтримуєш зараз неонацистів в Україні, якщо твій батько фронтовик, який воював з фашизмом», – говорить путін. Щоправда батько Зеленського народився в 1947 році, тобто за два роки після війни. Проте це аж ніяк не збентежило російського диктатора.

Згодом путін заявив, що надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів.

На запитання Карлсона, чи може путін уявити сценарій, коли він відправить російські війська до Польщі, той відповів, що тільки у випадку, якщо Польща сама нападе на росію.

«Ми не маємо інтересу ні в Польщі, ні в Латвії, ні де-небудь ще. Навіщо нам це робити? У нас просто немає інтересу… Це абсолютно виключено», – говорить путін.

Та й взагалі, за словами президента, рф цікавилася можливістю вступу до НАТО і пропонувала Вашингтону разом будувати протиракетну оборону. Президенти США нібито підтримували це, однак їх адміністрації відмовлялися.

По завершенню інтерв’ю з путіним Такер Карлсон заявив, що російський диктатор почне ядерну війну через Крим, якщо йому це доведеться.

Загалом нічого нового в інтерв’ю з президентом рф не прозвучало, та й не очікувалось, зважаючи на позицію путіна та проросійські погляди Карлсона.

Варто зазначити, що Такер Карлсон близький друг колишнього президента США Дональда Трампа, а його аудиторія складається в переважній більшості з прихильників крайніх правих поглядів і любителів теорій змови.

Після початку повномасштабного вторгнення рф він активно критикував виділення допомоги Україні, чим підігравав російській пропаганді.



Такер Карлсон

Загалом Такер Карлсон відомий своєю підбурю вальною риторикою, фантастичними теоріями та поширенням кремлівської пропаганди.

Так, Карлсон заявляв, що в уряду США є космічний корабель інопланетян прихований від загалу. Звинувачував Вашингтон у причетності до підриву газопроводів «Північний потік». Також повторював наративи російської пропаганди про американські лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні, та стверджував, що саме Київ винен в руйнуванні Каховської ГЕС.

На Заході Такера Карлсона порівняли з російськими пропагандистами Соловйовим та Симоньян, а після інтерв’ю з Путіним у ЄС запропонували накласти санкції на журналіста.

Колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки Хілларі Клінтон назвала Карлсона «корисним ідіотом».



Хілларі Клінтон

Коментуючи публікацію Карлсона про інтерв’ю у путіна, вона нагадала про заяви, який той робив раніше:

«Він говорить те, що не відповідає дійсності. Він повторює брехню володимира путіна про Україну, тому я розумію, чому путін дав йому інтерв’ю», – заявила Клінтон в інтерв’ю MSNBC.

Інститут вивчення війни проаналізував інтерв’ю російського диктатора і дійшов до висновку, що президент рф використав його для поширення брехні, перекручування історії та для того, щоб виставити росію жертвою, а не агресором, як це є насправді.

«путін спробував використати інтерв’ю для абсурдного переосмислення росії як потерпілої сторони, а не ініціатора неспровокованої загарбницької війни проти України. Путін неправдиво стверджував, що українські «неонацисти» розпочали війну в Україні у 2014 році і що повномасштабне вторгнення росії є спробою покласти край цій війні. путін повторив набридливу російську риторику, представляючи анексію Криму та інтервенцію на Донбасі у 2014 році і повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році як оборонну кампанію, спрямовану на захист російського народу та російської нації, – йдеться в матеріалі.

Аналітики підкреслюють, що це триваюча інформаційна операція, яка має на меті приховати очевидні факти, викривити те, що сталося насправді та подати з вигідного для росії боку.