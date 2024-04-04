Про те, що український президент проігнорував його пропозицію, сказав сам Карлсон.

У розмові йшлося про пакет допомоги Україні, який розглядають у нижній палаті американського парламенту — Палаті представників.

За його словами, спікер Майк Джонсон «ставить пріоритети України вище за пріоритети Сполучених Штатів», коли пропонує винести на голосування законопроєкт про надання допомоги іноземним державам, із яких 60 мільярдів доларів призначаються для України.

«Ми надішлемо ці 60 мільярдів Україні — можливо, як позику. Не те щоб хтось, звичайно, сподівався на те, що Україна поверне [ці кошти] або буде вдячною за ці гроші. Зараз вони не вдячні», — сказав Карлсон.

Він також заявив, що запрошував Джонсона прийти й пояснити, чому він виступає за надсилання Україні цього пакета, щоб «оплатити пенсії українських чиновників та фінансувати приречену війну». Спікер Палати представників начебто не відповів на пропозицію Карлсона.

«Ми також надсилали багато запитів щодо інтерв’ю самому Зеленському, щоб він пояснив свою позицію. Звичайно ж, він теж проігнорував їх», — заявив американський журналіст.