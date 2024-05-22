Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних. Один поліцейський загинув, ще один поранений”, – йдеться у повідомленні. 

Очільник міністерства нагадав, що ворожі безпілотники кружляють постійно, тому небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. 

“Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди”, – зауважив Клименко.

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