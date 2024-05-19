Ймовірно, захоплення Вовчанська є однією з тактичних цілей першої фази наступу РФ на півночі Харківської області.

Про це повідомляють у звіті ISW.

Аналітика фахівців вказує на те, що російські війська атакували мости через р. Сіверський Донець з метою швидкої локалізації бойових дій на схід від річки. Таким чином, окупанти намагаються збільшити свої шанси на знищення українських наземних комунікаційних ліній та швидке захоплення Вовчанська.

“Російське військове командування, ймовірно, обрало захоплення Вовчанська як одну з ключових тактичних цілей першої фази наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки Вовчанськ є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, який забезпечив би російським військам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази наступальної операції”, – пишуть в ISW.

Однак, аналітики відзначають, що невідомо, чи Росія зробить другу фазу наступальної операції на півночі Харківської області своєю пріоритетною метою. Також росіяни можуть намагатися розширити “буферну зону” вздовж кордону і наблизитися до Харкова та його околиць, щоб мати можливість використовувати артилерію на ефективній відстані.

Російські війська також можуть розглядати наступний етап наступальної операції з Вовчанська, з метою просунутися до Великого Бурлука і створити загрозу оперативному тилу українського угруповання, яке обороняється на Куп’янському напрямку, повідомляють в ISW.

На думку аналітиків, російські війська розпочали обмежену наступальну операцію на півночі Харківської області 10 травня, щоб відволікти українські війська від оборонних операцій на сході.